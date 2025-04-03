Депутат Василькова предложила предоставлять субсидии на жилье молодым специалистам предприятий НХП

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. На площадке первого федерального форума нового поколения профессионалов креативных индустрий «ARTMASTERS FORUM 2025» прошло обсуждение совершенствования кадрового обеспечения креативных индустрий.
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