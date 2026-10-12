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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравец о 2:3 от «Сибири»: «Слишком много эмоций потратили на судей. Не работа хоккеистов – оценивать судейство. Пока мы кричали, расстраивались, получили третий гол»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3).

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