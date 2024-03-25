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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тед Кравиц: «Вольфф верит в перспективы «Мерседеса»-2024, Хэмилтон – нет. Льюис фактически списал чемпионат»

Репортер Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не разделяет взгляд своего босса Тото Вольффа на W15.

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