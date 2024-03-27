День 28 марта в истории

310 лет назад (1714) император Петр I издал указ «О должности фискалов». Фискалитет для осуществления тайного надзора за исполнением распоряжений императора был создан в 1711 году, а в 1713 году была введена должность генерал-фискала.
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