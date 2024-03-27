Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Если нашим  чиновникам так нужны эти бесправные рабы, чтобы чтобы обманывая их "делать деньги", то срочно вводите виз...Мигрантам хотят у...
  • Александр Лагуткин
    Если нашим сволочным чиновникам так нужны эти бесправные рабы, чтобы обманывая их "делать деньги", то вводите визовый...Картаполов предло...
  • Александр Каблучко
    Может на территории Вьетнама?Владимира Путина ...

День 28 марта в истории

День 28 марта в истории

310 лет назад (1714) император Петр I издал указ «О должности фискалов». Фискалитет для осуществления тайного надзора за исполнением распоряжений императора был создан в 1711 году, а в 1713 году была введена должность генерал-фискала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх