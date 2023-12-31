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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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На трагедию в Белгороде

На трагедию в Белгороде

Вместо эпиграфа – история. Дело было далеко-далеко на юге, шла непонятная война. И повадился со стороны бармалеев «кочующий» расчет РСЗО БМ-21 «Град» кошмарить три небольшие деревеньки, которые защищали местные мужики от мала до велика в статусе сил местной самообороны.

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Комментарии
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Юрий анин
Дедушка Мороз, вложи в башку казённым людям простую мысль, что русских людей пришли уничтожать на корню, до последнего младенца и глубокого старика, как 80 лет назад. И что бороться с этой Тьмой должно смертной казнью, если преступник не сгинул в бою.                                                                                                        Ещё Дедушка ... прошу запомнить поимённо тех, кто радовался, восторженно вопил в Интернете и скакал от радости, разглядывая растерзанные тела русских людей. Или писал лошадиным копытом у себя в миллионном Telegram-канале «обстрелян город Белгород», «нанесены ракетные удары» без указания имени-названия той Тьмы, что пришла за нашими детьми. Напомни нашим казённым людям эти списки, когда Русский Солдат поднимет Знамя Победы над очередным рейхстагом, дабы исполнили они свои обещания, «что виновные в преступлении понесут неотвратимое и заслуженное наказание». И последнее, Дедушка Мороз. Исполни желание хорошего и умного человека, профессора Дмитрия Евстафьева, которому на глаза попалось высказывание одного известного журналиста Гордона, написавшего под фотографией с лежащими телами на белгородской мостовой: «С Новым Годом, [censored] !» У меня тихая просьба: раздавите гадину. Без криков, истерик, молча. Со сжатыми зубами. Не из мести, нет. Ради будущих поколений. Ради наших детей и внуков.
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Юрий анин
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