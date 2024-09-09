Греция введет новый сбор с туристов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в воскресенье, 8 сентября, объявил о намерениях ввести сбор в размере 20 евро с посетителей круизных лайнеров на островах Санторини и Миконос во время пика летнего сезона, чтобы предотвратить чрезмерный туризм.