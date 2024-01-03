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В Аргентине задержали троих подозреваемых в планировании теракта мужчин

В Аргентине задержали троих подозреваемых в планировании теракта мужчин

Полиция Аргентины задержала трех человек с паспортами Колумбии и Венесуэлы, предположительно, сирийско-ливанского происхождения, которые планировали теракты на территории страны, сообщила 2 января газета La Nacion.

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