В Аргентине задержали троих подозреваемых в планировании теракта мужчин

Полиция Аргентины задержала трех человек с паспортами Колумбии и Венесуэлы, предположительно, сирийско-ливанского происхождения, которые планировали теракты на территории страны, сообщила 2 января газета La Nacion.
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