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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне о матче с Сафиуллиным в Брисбене: «Интересно посмотреть, как он играет. Очень жду полуфинала»

Они уже играли друг против друга в парном разряде этого турнира: Сафиуллин и Карацев победили Руне и Маррея – 4:6, 6:3, 10-5.

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