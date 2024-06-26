WADA: «Чтобы отвлечься от собственных неудач, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности своих соперников за рубежом»

Об это говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Согласно собственному годовому отчету, в 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов.
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