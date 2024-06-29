Ефимов: в Отрадном в рамках КРТ построят современный городской квартал

На северо-востоке столицы находится бывшая промышленная зона №50 «Алтуфьевское шоссе». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, её неэффективно используемая часть подлежит реорганизации в соответствие с программой комплексного развития территорий (КРТ).