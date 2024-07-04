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Регионы России

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Технические характеристики нового смартфона Xiaomi 15 Pro: аккумулятор емкостью 5400 мАч и быстрая зарядка мощностью 100 Вт

Технические характеристики нового смартфона Xiaomi 15 Pro: аккумулятор емкостью 5400 мАч и быстрая зарядка мощностью 100 Вт

Xiaomi продолжает удивлять своих поклонников инновационными решениями. Новый смартфон Xiaomi 15 Pro уже вызвал интерес благодаря аккумулятору емкостью 5400 мАч, который обеспечивает быструю зарядку мощностью 100 Вт как с помощью проводных, так и беспроводных опций.

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