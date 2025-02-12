Трамп признателен Путину за освобождение гражданина США

Вашингтон доволен произошедшим, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».«Я очень признателен за то, что он сделал… мы ценим то, что сделал президент Путин», — отметил глава Белого дома.
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