Новый уровень: актер Никита Ефремов и его возлюбленная начали жить вместе

Новый уровень: актер Никита Ефремов и его возлюбленная начали жить вместеНикита Ефремов со спутницейНесколько месяцев назад 35-летний Никита Ефремов представил публике свою новую возлюбленную, художницу Ольгу Шурыгину.
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