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Нагишом в храм не ходят

Нагишом в храм не ходят

О прожитом и узнанном Как и обещал ранее, сегодня продолжу разговор о содержании программы «Место встречи» от 25 июня.

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Аркадий Александров
Ваню лучше в отпуске оставить - раздухарился не по уму (поколение ЕГЭ).
Валерий Анин
После появления юного "дерьмократа" Трушкина и постепенного его выхода на передний план передача "Место встречи" утратила свою остроту и самобытность.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
как в жизни, так и в передаче. Вместо демократии - дерьмократия вместо свободы - вседозволенность, чистая подмена понятий! Да и самой демократии нет, обман и на..баловка по полной программе, можно вспомнить древнюю Грецию, историю возникновения т. н. дюмукратии. Демократом мог считаться свободный человек, имеющий не менее 2 рабов!!
Надежда
У Норкина особо не забалуешь, видимо, у них с Трушкиным роли распределены и они им следуют. Не могут двое ведущих быть одинаковыми, как на Первом один ведущий умный, а вторая-Катя Стриженова...)
Галина Смирнова
А свобода таки у нас была - при советской власти..... увы, просрали, променяли на беспредел и вседозволенность :-(
Православный Коммунист Православный Коммунист
вот вам дерьмократия,толирастия и права человека !! уничтожили СВЯТОЙ СССР !! теперь жрите гавно черпаками !! но толи ещё будет !! педерастия-сатанизм набирают силу ! и скоро сбудется ! и восстанут дети на родителей и умертвят их ...

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