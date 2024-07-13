Замгоссекретаря США Зея прибыла с визитом в Армению

Соединенные Штаты намерены развивать и укреплять сотрудничество с Арменией. Об этом по прибытии в страну написала в соцсети Х заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
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