Замгоссекретаря США Зея прибыла с визитом в Армению

Политика как она есть

Соединенные Штаты намерены развивать и укреплять сотрудничество с Арменией. Об этом по прибытии в страну написала в соцсети Х заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.