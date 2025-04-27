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На Украине признали законным лишение гражданства Коломойского

На Украине признали законным лишение гражданства Коломойского

Верховный суд Украины оставил в силе указ главы государства Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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