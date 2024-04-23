На два рынка: СПГ с балтийского комплекса «Газпрома» поступает в Европу и Азию Татьяна АрестоваБалтийский комплекс «Газпрома» «Портовая» в данный момент используется для поставок СПГ на рынки Европы и Азии.
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