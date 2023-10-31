Ямальские школьники активно участвуют в проекте перевода книг «Мастерская перевода»

В этом проекте уже приняли участие больше 70 школьников от 4 до 11 класса. Они выразили желание перевести рассказы и сказки известных авторов, таких как Юрий Афанасьев, Николай Дудников, Галина Горбунова и Габдел Махмут.
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