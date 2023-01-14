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Критический перегрев реактора, гамма-излучение и радиоактивные газы — 54 года назад в Баренцевом море произошла техногенная катастрофа на подлодке К-27

Критический перегрев реактора, гамма-излучение и радиоактивные газы — 54 года назад в Баренцевом море произошла техногенная катастрофа на подлодке К-27

﻿﻿Трагедия, случившаяся в 1986 году в Чернобыле, известна всем. Но аварии, связанные с атомной энергетикой, происходили в нашей стране задолго до Чернобыля.

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