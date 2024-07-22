Умер актер фильма "Московская борзая" Владимир Королев

"Народный театр-студия "Дилижанс" На 73-м году жизни скончался заслуженный работник культуры России, актер фильма "Московская борзая" Владимир Королев, сообщила 21 июля коллега артиста, режиссер "Народного театра-студии "Дилижанс" Мария Федотова.
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