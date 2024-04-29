Маршмеллоу на пикнике следует готовить на прогоревших углях, а не на открытом пламени, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников .
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