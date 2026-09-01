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ЦБ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России принял решение снова продлить срок действия ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года, говорится на сайте регулятора.

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