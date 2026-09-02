Мой опыт предпосевной подготовки томатов: пять рабочих способов ускорить всходы

Каждый сезон я с нетерпением жду момента, когда можно начать возиться с рассадой. Но настоящая весна для меня начинается не по календарю, а тогда, когда я достаю пакетики с семенами и начинаю продумывать, как в этом году получить крепкие кусты томатов.