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Регионы России

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Салахдин Парнасс победил Дэна Хукера в UFC Fight Night 287 в Париже

Салахдин Парнасс победил Дэна Хукера в UFC Fight Night 287 в Париже

Дэн Хукер, 36-летний новозеландец с боевым рекордом 24 победы и 15 поражений, выступающий в смешанных единоборствах на протяжении многих лет, встретился с молодым французским новичком с рекордом 24 победы и 2 поражения.

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