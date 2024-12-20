Зеленский посмотрел пресс-конференцию Владимира Путина: Предложение российского президента довело его до трясучки

Владимир Зеленский досмотрел прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина «Итоги года», тяжело вздохнул, собрал со стола свои записи и пошел проводить свой брифинг с представителями западных СМИ по итогам сегодняшнего заседания Евросовета… Скажете, я фантазирую? Да ничего подобного! Во-первых, свою встречу с западными СМИ в Брюсселе Зеленский начал уже после того, как президент России Владимир Путин закончил в Москве свою пресс-конференцию.
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