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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Праздничное шествие и торжественный митинг в Бобруйске.

Праздничное шествие и торжественный митинг в Бобруйске.

Праздничным утром было шумно и многолюдно на улице Минской. Сюда по традиции 9 Мая пришли ветераны Великой Отечественной войны, руководство города, представители депутатского корпуса, трудовых коллективов, молодежи и общественности, чтобы вместе встретить радостный День Победы.

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