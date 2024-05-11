Праздничное шествие и торжественный митинг в Бобруйске.

Праздничным утром было шумно и многолюдно на улице Минской. Сюда по традиции 9 Мая пришли ветераны Великой Отечественной войны, руководство города, представители депутатского корпуса, трудовых коллективов, молодежи и общественности, чтобы вместе встретить радостный День Победы.