Шкроба: после зачистки котла ВСУ будет сложнее бить по приграничью России

Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба в комментарии Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» заявил, что после того, как российские военные зачистят котёл от украинских оккупантов, боевикам ВСУ станет сложнее бить по приграничью России.
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