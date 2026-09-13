Шкроба: после зачистки котла ВСУ будет сложнее бить по приграничью России

Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба в комментарии Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» заявил, что после того, как российские военные зачистят котёл от украинских оккупантов, боевикам ВСУ станет сложнее бить по приграничью России.