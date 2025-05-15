"Мы не верим в утопию": Белый дом назвал Трампа реалистом в вопросе Украины

Американского президента назвали реалистом в вопросе территориального решения по Украине.В вопросе территориального аспекта украинского урегулирования президента США Дональд Трамп можно считать настоящим реалистом.
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