Дискуссии, конференции, соревнования для разработчиков: в столице пройдут Дни московской конкуренции

С 7 по 11 декабря в столице пройдут Дни московской конкуренции. Это мультиформатный проект, который объединяет представителей органов власти и бизнеса, отраслевых экспертов и представителей общественных организаций, студентов и разработчиков.
С 7 по 11 декабря в столице пройдут Дни московской конкуренции. Это мультиформатный проект, который объединяет представителей органов власти и бизнеса, отраслевых экспертов и представителей общественных организаций, студентов и разработчиков.
Свежие комментарии