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Дискуссии, конференции, соревнования для разработчиков: в столице пройдут Дни московской конкуренции

Дискуссии, конференции, соревнования для разработчиков: в столице пройдут Дни московской конкуренции

С 7 по 11 декабря в столице пройдут Дни московской конкуренции. Это мультиформатный проект, который объединяет представителей органов власти и бизнеса, отраслевых экспертов и представителей общественных организаций, студентов и разработчиков.

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