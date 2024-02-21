В Петербурге прощаются с членами экипажа упавшего в Карелии вертолёта Ми-8

Также траурные мероприятия проводятся в Агалатовском поселении Всеволожского района. На Шафировском проспекте в Петербурге началась траурная церемония прощания с членами экипажа вертолёта Ми-8, который упал в Онежское озеро в Карелии, передаёт корреспондент 78.