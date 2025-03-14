Ubisoft представила специальный трейлер Steam-версии Assassin's Creed Shadows По мере прибли...

Ubisoft представила специальный трейлер Steam-версии Assassin's Creed ShadowsПо мере приближения запуска Assassin’s Creed Shadows Ubisoft делает все возможное, чтобы игроки могли наслаждаться ею на разных платформах, и совсем недавно она подтвердила, что Steam Deck можно отнести к их числу.
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