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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft представила специальный трейлер Steam-версии Assassin's Creed Shadows По мере прибли...

Ubisoft представила специальный трейлер Steam-версии Assassin's Creed Shadows По мере прибли...

Ubisoft представила специальный трейлер Steam-версии Assassin's Creed ShadowsПо мере приближения запуска Assassin’s Creed Shadows Ubisoft делает все возможное, чтобы игроки могли наслаждаться ею на разных платформах, и совсем недавно она подтвердила, что Steam Deck можно отнести к их числу.

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