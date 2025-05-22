Получил немало лулзов от новостей о возмущённом кукареку, раздавшемся со стороны того гребешкового балтийского тигра, который ранее пытался вынудить направлявшийся в Эту Страну танкер сменить курс и попасть в лапы натовских русофобов: <…> Россия задержала нефтяной танкер Green Admire под либерийским флагом, отплывший из эстонского порта Силламяэ через российские территориальные воды, сообщает эстонский Департамент транспорта.