Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    как говарил товаищ Латинское крылатое выражение. Формулировка фразы принадлежит римскому военному писателю Флавию Вег...Французская «ядер...
  • са 1
    Опять правильные вроде хотелки. Только человек с гуманитарной ориентацией и отвращением к математике хорошим инженеро...Набор в вузы скор...
  • Татьяна Климова
    Хрень какая тоВот как Россия ра...

Постсоветские «братские народы» жаждут выплаты долгов за уникальные вышиванки

Постсоветские «братские народы» жаждут выплаты долгов за уникальные вышиванки

Получил немало лулзов от новостей о возмущённом кукареку, раздавшемся со стороны того гребешкового балтийского тигра, который ранее пытался вынудить направлявшийся в Эту Страну танкер сменить курс и попасть в лапы натовских русофобов: <…> Россия задержала нефтяной танкер Green Admire под либерийским флагом, отплывший из эстонского порта Силламяэ через российские территориальные воды, сообщает эстонский Департамент транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх