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Царьград

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Гражданку России гуманно приговорили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Гражданку России гуманно приговорили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Женщине дали наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима всего на один год.

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Светлана Зуева
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