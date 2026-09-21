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Не замерзните на дороге: как спасти машину от первых морозов!

Первые заморозки — это не просто повод надеть теплые вещи, а настоящий вызов для автомобиля. Даже небольшое похолодание может серьезно повлиять на работу аккумулятора, состояние шин и запуск двигателя.

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