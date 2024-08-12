ИЗВЕСТИЯ Следственное управление СК России по Республике Мордовия организовало проверку после публикации "Известиями" информации о застолье преступников в местной исправительной колонии №7.
СК Мордовии начал проверку после публикации фото "пира" преступников в колонии
Комментарии
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Константин Самарин
Можно подумать, такое происходит в первый раз. Это уже стало стстемой. И что, после гулянки "кущенвской банды" в колонии, кто-нибудь понес наказание? Нет, работники исправительного учреждения явно отеупилтсь теми-же деньгами, что получили за разрешение на проведение банкета. И в этот раз всё спустят на тормазах, поскольку система мздоимство в колониях отлажена, и процветает. И в управлении ФСИН об этом хорошо известно, и свою долю они тоже имеют.
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