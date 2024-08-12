СК Мордовии начал проверку после публикации фото "пира" преступников в колонии

Константин Самарин

Можно подумать, такое происходит в первый раз. Это уже стало стстемой. И что, после гулянки "кущенвской банды" в колонии, кто-нибудь понес наказание? Нет, работники исправительного учреждения явно отеупилтсь теми-же деньгами, что получили за разрешение на проведение банкета. И в этот раз всё спустят на тормазах, поскольку система мздоимство в колониях отлажена, и процветает. И в управлении ФСИН об этом хорошо известно, и свою долю они тоже имеют.