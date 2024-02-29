Live Science: частые интенсивные кардионагрузки могут стать причиной аритмии

Спортивный кардиолог Уильям Корнуэлл из медицинского кампуса Аншутц при университете Колорадо рассказал, что частые экстремальные кардионагрузки могут спровоцировать развитие "синдрома спортивного сердца", который характеризуется повышенным риском развития мерцательной аритмии и инсульта.
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