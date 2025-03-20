Названы замедляющие старение привычки

Правильное питание и регулярная физическая активность смогут замедлить старение. О привычках, которые помогут сохранить молодость, рассказала заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.
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