Хамбо-лама Республики Алтай Мерген Шагаев скончался в возрасте 58 лет

После продолжительной болезни 28 октября ушел из жизни Хамбо-лама Республики Алтай Мерген Шагаев.Мерген Шагаев родился в 1966 году в селе Усть-Кан и проходил обучение в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин».
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