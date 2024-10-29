Хамбо-лама Республики Алтай Мерген Шагаев скончался в возрасте 58 лет

После продолжительной болезни 28 октября ушел из жизни Хамбо-лама Республики Алтай Мерген Шагаев.Мерген Шагаев родился в 1966 году в селе Усть-Кан и проходил обучение в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин».