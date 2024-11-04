Можно ли самостоятельно оценить состояние авто перед покупкой

Автомобильный эксперт выделил ключевые аспекты самостоятельной проверки подержанных автомобилей. По его мнению, тест-драйв бывшего в эксплуатации автомобиля позволяет покупателю выявить ряд потенциальных технических проблем.
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