В Киеве целая очередь желающих управлять Крымом и Донбассом

Желающих "писля "деоккупации" занять хлебные госдолжности воз и маленькая тележка. Кузнецов собственного карьерного счастья так много, что власти вынуждены сформировать из них кадровый резервЕще 23 мая 2023 года Кабинет министров Украины одобрил механизм формирования резерва сотрудников государственных органов для работы на «деоккупированных территориях».