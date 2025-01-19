Военнопленный рассказал о преступлениях ВСУ в Курахово

Взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не убедившись в отсутствии мирных жителей внутри этих домов, приказывали своим подчиненным командиры ВСУ, рассказал один из украинских военнопленных Максим Корейко в комментарии 19 января агентству РИА Новости.