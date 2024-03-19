Минус один: ещё одна «Баба Яга» ВСУ уничтожена под Артёмовском (ВИДЕО)

Уссурийские десантники сбили тяжелый ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» под Артёмовском. «Баба Яга» — тяжёлый сельскохозяйственный беспилотник, способный нести большое количество боеприпасов и часто оборудованный модулями связи StarLink.
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