Экономист Мазур дала пенсионерам пять советов, как управлять финансами

МОСКВА, 13 июня, ФедералПресс. Доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур дала советы пенсионерам России, как эффективно управлять своими финансами в условиях текущей экономической ситуации.
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