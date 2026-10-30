Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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"Осень-осень, ну давай ты листья сбросишь"

"Осень-осень, ну давай ты листья сбросишь"

Яркий уголок осени в Москве — Морозовский сад на Ивановской горке Осенью здесь особенно красиво: уютные аллеи и цветущие кустарники создают идеальную атмосферу для неспешной прогулки.

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ВераВерная

Красавица-осень нас в этом году побаловала...Лето практически не было, а сейчас и солнечно, и довольно тепло для октября, и даже дождей немного совсем пролилось. А вот эта шикарная лиана красная аж до третьего этажа раскинувшаяся, это у твоих окон? Шикарно...И газончик такой весёленький, спасибо что показала!