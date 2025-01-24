Новая функция Citations от Anthropic направлена на сокращение ошибок ИИ

В своем объявлении, возможно, приуроченном к отвлечению внимания от OpenAI's Operator, компания Anthropic в четверг представила новую функцию для API разработчиков под названием «Цитаты», которая позволяет разработчикам «обосновывать» ответы своего ИИ семейства Claude в исходных документах, таких как электронные письма.