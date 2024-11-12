Политолог из США отреагировал на возможное разрешение Украине бить вглубь России

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa В случае если бы киевский режим получил разрешение наносить удары дальнобойным вооружением вглубь территории РФ, то это означало бы очень серьезную и очень опасную эскалацию конфликта на Украине.
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