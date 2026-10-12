Глава МИД Украины Сибига: Киев не предлагает прямой конфискации активов России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз изъять замороженные российские активы для Киева, чтобы удовлетворить скептически настроенных европейских избирателей.
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