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Новости Брянска

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Брянский суд подтвердил штраф за побои веслом

Брянский суд подтвердил штраф за побои веслом

Мужчина ударил оппонента веслом после того, как тот стал снимать на видео незаконный лов рыбы сетями.

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