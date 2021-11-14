Идти в будущее придерживаясь марксизма-ленинизма

Анатолий Крючков

У Китая заканчивается период развития, который классики, определили, как государственный капитализм. Это был период, который в бывшем СССР назывался новая экономическая политика (НЭП). При сохранении власти в руках компартии, использовались такие положительные качества капиталистической системы как : конкуренция, материальная заинтересованность, производителей товаров, в качестве и количестве производимой продукции , что связано с развитием науки и техники и инфраструктуры государства. К сожалению, в СССР, все это, закончилось установлением диктаторского режима власти, который в последствии, привел к буржуазному перевороту 1991 года и захвату власти, представителями возрожденного класса буржуазии. Последний, вверг бывший СССР, в условия дикого капитализма, с его хаосом раздела и передела собственности, коррупцией охватившей все ветви власти и законами, принимаемыми в интересах правящего класса буржуазии. Капитализм , являющийся постоянным источником экономических кризисов и, как их следствие - войн - тупиковый путь развития человеческой цивилизации. При накопленном арсенале оружия массового поражения, прежде всего ядерном, современная мировая война -ПОСЛЕДНЯЯ, может привести к уничтожению жизни на планете Земля. Именно к такой катастрофе, подталкивают человечество, человекообразные, что ныне правят миром капитала. Что касается Китая , то для него главной опасностью, является скатывание к диктаторскому режиму власти. Именно на такой путь, указывает закрепление и возвеличивание роли Си Цзиньпина. Тогда Китай, повторит судьбу СССР.