На Артемовском направлении специальной военной операции расчеты артиллерии и ударных FPV-дронов 13-го добровольческого отряда «БАРС» группировки войск «Юг» вскрывают и уничтожают замаскированные позиции украинских подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии