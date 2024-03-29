Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«БАРСы» с первого выстрела пресекли ротации ВСУ под Клещеевкой

«БАРСы» с первого выстрела пресекли ротации ВСУ под Клещеевкой

На Артемовском направлении специальной военной операции расчеты артиллерии и ударных FPV-дронов 13-го добровольческого отряда «БАРС» группировки войск «Юг» вскрывают и уничтожают замаскированные позиции украинских подразделений.

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